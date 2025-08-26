Inscription
#Essais

Cours d'introduction générale au droit

Marjorie Brusorio Aillaud

ActuaLitté
Ouvrage conforme au cours magistral d'Introduction générale au droit (L1). "Introduire" le droit consiste à donner les clés pour comprendre l'ensemble de la matière, à poser la première pierre de plusieurs années d'études, voire d'une carrière... Cet ouvrage adopte une présentation classique : le droit objectif qui permet de comprendre ce qu'est la règle de droit, les sources du droit et les droits subjectifs, qui sont les prérogatives reconnues à chaque sujet de droit. Tout y est : la règle de droit, les divisions et les sources du droit objectif ; les droits subjectifs avec leur classification, leurs sources, leurs titulaires et leur exercice. Cet ouvrage, conforme au cours magistral d'Introduction générale au droit (L1), est totalement à jour à sa date de publication. Points forts - Un cours original, à la fois complet et synthétique - Acquérir l'ensemble des connaissances d'une matière en conformité avec le cours magistral dispensé en amphi et au programme d'examen - Un ouvrage qui permet de rechercher, lire, comprendre et apprendre rapidement et efficacement - Présentation hyper structurée et logique

Par Marjorie Brusorio Aillaud
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Marjorie Brusorio Aillaud

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Introduction historique au dro

Cours d'introduction générale au droit

Marjorie Brusorio Aillaud

Paru le 26/08/2025

336 pages

Gualino Editeur

24,00 €

ActuaLitté
9782297257039
