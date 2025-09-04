Le monde est petit

1931. Le professeur hongrois Frigyes Karinthy énonce sa "théorie des six degrés" , selon laquelle deux individus, pris au hasard sur la planète, sont reliés l'un à l'autre par un maximum de cinq personnes. Le Français Alfred Tocquesaing se lance alors un pari : faire la démonstration physique de cette thèse, quitte à parcourir le monde. Personnalité à atteindre : Charlie Chaplin ! Voici donc Alfred propulsé dans son périple, pris en filature par son épouse, la très féministe Louise, et par le sinistre Oskar Torvika... De Budapest à l'Amérique en passant par Marseille... en voiture, en train, en paquebot, en avion ou en carriole... une folle course s'engage ! Au rythme du fox trot et des mitraillettes, on y croise producteurs, mondaines, truands... et même Al Capone ! Alfred réussira-t-il son défi ? Ou ne restera-t-il qu'un charlot aux yeux de ses pairs ?