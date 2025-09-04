Electronique pour les nuls

Le livre de vulgarisation indispensable sur l'électronique est dans la collection pour les Nuls Ingénieur, technicien, étudiant en électronique, ou tout simplement passionné, ce livre est fait pour vous ! Ce livre est le premier livre de vulgarisation sur l'électronique. Que vous souhaitiez réparer un vieil amplificateur, ou construire une alarme pour votre habitation, vous trouverez tous les renseignements nécessaires à la conception et à la réparation de tout système électronique. Au programme : Les circuits et les schémas Voltage, sécurité et outils de traçage Les multimètres, les oscilloscopes Les composants électroniques de bases comme les transistors, les résistances, etc. Créer des circuits Les micro-controlleurs (implémentation and programmation)