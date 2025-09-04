Inscription
#Essais

Electronique pour les nuls

Cathleen Shamieh

ActuaLitté
Le livre de vulgarisation indispensable sur l'électronique est dans la collection pour les Nuls Ingénieur, technicien, étudiant en électronique, ou tout simplement passionné, ce livre est fait pour vous ! Ce livre est le premier livre de vulgarisation sur l'électronique. Que vous souhaitiez réparer un vieil amplificateur, ou construire une alarme pour votre habitation, vous trouverez tous les renseignements nécessaires à la conception et à la réparation de tout système électronique. Au programme : Les circuits et les schémas Voltage, sécurité et outils de traçage Les multimètres, les oscilloscopes Les composants électroniques de bases comme les transistors, les résistances, etc. Créer des circuits Les micro-controlleurs (implémentation and programmation)

Par Cathleen Shamieh
Chez First

|

Auteur

Cathleen Shamieh

Editeur

First

Genre

Electronique

Electronique pour les nuls

Cathleen Shamieh

Paru le 25/09/2025

448 pages

First

16,95 €

ActuaLitté
9782412102886
© Notice établie par ORB
