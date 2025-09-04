Inscription
#Essais

Smartphones Android pour les Nuls

Dan Gookin

ActuaLitté
Un livre tout en couleurs idéal pour manipuler votre smartphone Android comme un virtuose ! APPRENEZ A UTILISER ANDROID SUR VOTRE SMARTPHONE : Un livre pour les Nuls tout en couleurs idéal pour manipuler votre smartphone Android comme un virtuose ! Edition à jour des dernières évolutions du système. Que vous possédiez un smartphone Android Motorola, HTC, Google Nexus, Sony, Huawei ou Samsung, ce livre va vous apprendre à maîtriser votre nouvel outil sur le bout des doigts. Ce livre a été entièrement mis à jour pour la toute nouvelle version d'Android. Au programme : - Découverte de l'interface et du bureau d'Android - Fonctionnalités de base - Téléphone - Se connecter en Wi-Fi - La messagerie avec Gmail - Surfer sur le Web - S'organiser - S'orienter avec la géolocalisation - Facebook, Twitter et autres - Musique, photos et vidéos - Télécharger des applications sur l'Android Market - Personnalisation avancée du système POUR UTILISATEURS ANDROID : Ce livre pour les Nuls s'adresse à tous ceux qui possèdent un smartphone Android, ou envisagent de changer de téléphone portable. Il vous donne des conseils pour apprendre à gérer le système d'exploitation Android, à travers son interface et ses fonctionnalités. Que vous possédiez un smartphone Samsung, Motorola, HTC, Sony ou Huawei, vous aurez accès à toutes les informations techniques pour utiliser Android. N'hésitez plus et profitez pleinement de votre téléphone portable grâce aux Nuls ! MIS A JOUR DERNIERE VERSION ANDROID : Notre livre pour les Nuls vous apprend à manipuler votre smartphone Android comme un pro. De l'installation des applications au surf sur le Web, en passant par l'Android Market, cet ouvrage balaie toutes les informations nécessaires pour maîtriser l'univers d'Android et son nouveau téléphone portable. Mis à jour des dernières évolutions du système Android, ce livre est adapté au smartphone Samsung, Android Motorola, HTC, Google Nexus, Sony et Huawei.

Par Dan Gookin
Chez First

|

Auteur

Dan Gookin

Editeur

First

Genre

Multimédia

Smartphones Android pour les Nuls

Dan Gookin

Paru le 25/09/2025

400 pages

First

15,95 €

ActuaLitté
9782412102770
© Notice établie par ORB
