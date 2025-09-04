Le sanctuaire des vices

Ils ne se sont jamais portés volontaires. Enlevés ou piégés, ils ont été jetés dans l'arène sans connaître les règles. Ici, chaque crime est une monnaie d'échange. Plus tu choques, plus tu plais. Plus tu plais, plus tu vis. Refuser de jouer n'est pas une option... Propulsée malgré moi dans une émission secrète, diffusée sur le Darknet, je me retrouve prisonnière d'un jeu où tous les crimes sont permis et encouragés pour divertir un public avide de sensations fortes. Les règles ? Impitoyables. Les limites ? Inexistantes. J'ai cru pouvoir m'en sortir jusqu'à ce que j'ose défier Miguel, l'un de mes adversaires et roi incontesté des lieux. Guidé par la violence, il est la personnification même de la terreur et accumule les victimes. Mais une chose est sûre, je refuse de devenir l'une d'elles. Déterminée à survivre, je prévois de l'abattre avant qu'il ne m'atteigne, d'autant qu'ici, une règle prévaut : un seul candidat pourra gagner sa liberté. Les autres resteront piégés dans cet enfer à tout jamais...