"Pour une fois dans ma vie, j'ai l'opportunité de faire quelque chose d'important. . ". Avec Saints Patrons de Rien, Randy Ribay nous livre le portrait d'un adolescent immigré, tiraillé entre deuil et culpabilité, qui cherche son identité entre sa foi, sa famille et ses origines. Avec une plume immersive, l'auteur décrit son voyage, aussi bien physique qu'intérieur, le tout sur fond de trafic de drogue et de corruption. Jay Reguero avait prévu de passer ses dernières vacances d'été en tant que lycéen à se prélasser chez lui, à jouer dans sa chambre aux jeux vidéo. Mais quand il apprend que Jun, son cousin philippin, a été tué dans une sombre affaire de trafic de drogue, l'adolescent est profondément choqué. Choqué du silence autour de ce décès dans sa famille, il décide de partir aux Philippines, le pays de ses origines. Mais est-il prêt à accepter toutes les réalités qu'il y découvrira ?