#Manga

Les 7 chevaliers du Royaume des Marronniers Tome 4

Nao Iwamoto, Lucie Ternisien

ActuaLitté
Partez à l'aventure aux côtés des chevaliers hauts en couleur du royaume des Marronniers ! Au fil de leurs voyages, vous découvrirez un univers riche et foisonnant qui ne manquera pas de vous faire rêver. Après Insomniaque, c'est au tour de Dompteur de partir en mission. Dépêché au pays des Bêtes, le chevalier doit retrouver Saturno, un diplomate du royaume des Marronniers porté disparu. Pour l'épauler dans ses recherches, il peut compter sur l'aide de Xilonen, une mystérieuse jeune femme métamorphosée en oiseau. Mais la tâche pourrait bien s'avérer plus périlleuse qu'il n'y paraît...

Par Nao Iwamoto, Lucie Ternisien
Chez Akata

|

Auteur

Nao Iwamoto, Lucie Ternisien

Editeur

Akata

Genre

Josei/femme

Les 7 chevaliers du Royaume des Marronniers Tome 4

Nao Iwamoto trad. Lucie Ternisien

Paru le 04/09/2025

185 pages

Akata

8,30 €

9782385314903
