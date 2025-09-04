Les 7 chevaliers du Royaume des Marronniers Tome 4

Partez à l'aventure aux côtés des chevaliers hauts en couleur du royaume des Marronniers ! Au fil de leurs voyages, vous découvrirez un univers riche et foisonnant qui ne manquera pas de vous faire rêver. Après Insomniaque, c'est au tour de Dompteur de partir en mission. Dépêché au pays des Bêtes, le chevalier doit retrouver Saturno, un diplomate du royaume des Marronniers porté disparu. Pour l'épauler dans ses recherches, il peut compter sur l'aide de Xilonen, une mystérieuse jeune femme métamorphosée en oiseau. Mais la tâche pourrait bien s'avérer plus périlleuse qu'il n'y paraît...