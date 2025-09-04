Inscription
#Roman francophone

Le jardin au clair de lune

Amélie de Maupeou, Corina Bomann

Le jour où un mystérieux vieil homme dépose dans sa boutique d'antiquités un violon ancien qui aurait appartenu à sa famille, la vie de Lilly Kaiser bascule. Alors qu'elle examine l'instrument, elle découvre dans la doublure une partition intitulée Le Jardin au clair de lune. Intriguée par cet objet hors du commun, Lilly se lance dans un incroyable périple pour en découvrir l'origine. De Berlin à Londres, en passant par l'Italie et l'île de Sumatra, elle met ses pas dans ceux de deux violonistes virtuoses qui ont enchanté les foules cent ans plus tôt. Mais elle est loin d'imaginer qu'en pénétrant dans le sublime "jardin au clair de lune" , elle a rendez-vous avec sa propre histoire... Une fresque multigénérationnelle inoubliable portée par le destin de trois femmes incroyables, entre amours contrariées et bouleversants secrets. "Une lecture envoûtante, pleine de mystère, d'amitié, de romance, et surtout d'émotion". Flora, @flora_bouquine Corina Bomann est l'autrice de nombreux ouvrages qui sont fréquemment dans les listes des best-sellers du monde entier et qui se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires. Elle s'est imposée dans toute l'Europe grâce à sa série Les Héritières de Löwenhof, parue en France aux éditions Charleston. Traduit de l'allemand par Amélie de Maupeou

Par Amélie de Maupeou, Corina Bomann
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Amélie de Maupeou, Corina Bomann

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

Le jardin au clair de lune

Corina Bomann trad. Amélie de Maupeou

Paru le 04/09/2025

560 pages

Charleston éditions

9,90 €

