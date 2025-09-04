Inscription
#Roman francophone

Le rêve de Frieda

Corinna Gepner, Anne Jacobs

ActuaLitté
Allemagne, 1924. Au pied des montagnes du Taunus, la petite boutique de Marthe Haller constitue le coeur battant du village de Dingelbach. C'est ici que les gens font leurs achats, apprennent les dernières nouvelles et trouvent du réconfort auprès de Marthe et de ses trois filles, Herta, Frieda et Ida. Mais Frieda, la cadette, aspire en secret à une tout autre vie, celle de comédienne. Lorsqu'elle réussit l'examen d'entrée à l'école d'art dramatique de Francfort, sa mère, horrifiée, lui interdit de partir : hors de question que sa fille devienne une femme de mauvaise vie ! Tiraillée entre la nécessité de soutenir sa famille et ses rêves de théâtre, Frieda pourrait croiser sur son chemin une aide inespérée...

Par Corinna Gepner, Anne Jacobs
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Corinna Gepner, Anne Jacobs

Editeur

Charleston éditions

Genre

XXe siècle

Le rêve de Frieda

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 04/09/2025

588 pages

Charleston éditions

22,90 €

ActuaLitté
9782385294045
© Notice établie par ORB
