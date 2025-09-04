Le rêve de Frieda

Allemagne, 1924. Au pied des montagnes du Taunus, la petite boutique de Marthe Haller constitue le coeur battant du village de Dingelbach. C'est ici que les gens font leurs achats, apprennent les dernières nouvelles et trouvent du réconfort auprès de Marthe et de ses trois filles, Herta, Frieda et Ida. Mais Frieda, la cadette, aspire en secret à une tout autre vie, celle de comédienne. Lorsqu'elle réussit l'examen d'entrée à l'école d'art dramatique de Francfort, sa mère, horrifiée, lui interdit de partir : hors de question que sa fille devienne une femme de mauvaise vie ! Tiraillée entre la nécessité de soutenir sa famille et ses rêves de théâtre, Frieda pourrait croiser sur son chemin une aide inespérée...