#Essais

Mes gammes de calcul mental CP

Anthony Nadreau

ActuaLitté
Le nouveau programme 2025 de calcul mental CP dans un cahier bi-média ! 60 notions de calcul mental travaillées sur deux jours : - Jour 1 : apprentissage en classe entière avec les diaporamas à vidéoprojeter. - Jour 2 : travail individuel et en autonomie sur le cahier. Un entrainement progressif et ludique pour calculer vite et bien ! Une progression en 5 périodes avec une structure identique : . - des pages d' entrainement pour ancrer les notions ; - des pages Médaille à la clé pour évaluer ses progrès ; - des pages Graine de champion pour réinvestir ses connaissances avec des petits problèmes ; - des pages Calculs en équipe pour jouer et se surpasser, seul ou à plusieurs ! Six petits athlètes et deux pages d'autocollants . pour motiver les élèves. L'auteur : Anthony Nadreau est professeur des écoles depuis 2007 dans l'académie d'Orléans-Tours. Spécialiste des classes de cycle 2, il enseigne actuellement en REP dans une classe double niveau CE1-CE2. Il est l'auteur des fichiers 1, 2, 3... Parcours Résolution de problèmes et Géométrie. Il a créé et anime le Blog du Cancre.

Par Anthony Nadreau
Chez MDI

|

Auteur

Anthony Nadreau

Editeur

MDI

Genre

Mathématiques CP

Mes gammes de calcul mental CP

Anthony Nadreau

Paru le 25/08/2025

100 pages

MDI

5,20 €

ActuaLitté
9782223011247
© Notice établie par ORB
