Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La vie de Nathan Polonsky

Jocelyne Rotily

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
New York, automne 1945. Le peintre juif Nathan Polonsky revient du front européen, espérant reprendre sa carrière interrompue par la guerre. Artiste socio-réaliste révélé pendant la Dépression grâce aux programmes de Roosevelt, il retrouve d'abord le succès, l'amour et devient enseignant. Mais l'ère maccarthyste balaie ses espoirs : soupçonné de sympathies communistes, il est convoqué par la Commission des activités antiaméricaines. Humilié, emprisonné pour outrage au Congrès, il est rejeté par le monde de l'art. Exilé clandestinement à Paris, il tente de survivre et de comprendre la dérive paranoïaque de l'Amérique.

Par Jocelyne Rotily
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Jocelyne Rotily

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie de Nathan Polonsky par Jocelyne Rotily

Commenter ce livre

 

La vie de Nathan Polonsky

Jocelyne Rotily

Paru le 04/09/2025

496 pages

Le Passeur Editeur

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385210540
9782385210540
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.