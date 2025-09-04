La vie de Nathan Polonsky

New York, automne 1945. Le peintre juif Nathan Polonsky revient du front européen, espérant reprendre sa carrière interrompue par la guerre. Artiste socio-réaliste révélé pendant la Dépression grâce aux programmes de Roosevelt, il retrouve d'abord le succès, l'amour et devient enseignant. Mais l'ère maccarthyste balaie ses espoirs : soupçonné de sympathies communistes, il est convoqué par la Commission des activités antiaméricaines. Humilié, emprisonné pour outrage au Congrès, il est rejeté par le monde de l'art. Exilé clandestinement à Paris, il tente de survivre et de comprendre la dérive paranoïaque de l'Amérique.