Rasalimo

Johary Ravaloson, Griotte

ActuaLitté
A la fin de l'année 1822, la princesse Rasalimo offre sa vie pour arrêter une guerre entre les Sakalava et les Merina, et tisser la paix. S'ensuit un mariage avec Radama 1er. Elle quitte Mahabo et monte à Antananarivo. La teneur de l'accord de paix est-elle à la hauteur de ses ambitions ? Comment vivra-t-elle dans la capitale d'un Madagascar en train de se constituer ? Son dévouement a été oublié. Il est temps de faire connaître son histoire et de célébrer cette grande dame qui fut à la source de la Nation malagasy.

Par Johary Ravaloson, Griotte
Chez Editions Dodo vole

Auteur

Johary Ravaloson, Griotte

Editeur

Editions Dodo vole

Genre

Généralités

Rasalimo

Johary Ravaloson, Griotte

Paru le 25/08/2025

24 pages

Editions Dodo vole

12,00 €

ActuaLitté
9791090103962
