A la fin de l'année 1822, la princesse Rasalimo offre sa vie pour arrêter une guerre entre les Sakalava et les Merina, et tisser la paix. S'ensuit un mariage avec Radama 1er. Elle quitte Mahabo et monte à Antananarivo. La teneur de l'accord de paix est-elle à la hauteur de ses ambitions ? Comment vivra-t-elle dans la capitale d'un Madagascar en train de se constituer ? Son dévouement a été oublié. Il est temps de faire connaître son histoire et de célébrer cette grande dame qui fut à la source de la Nation malagasy.