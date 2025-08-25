En attendant le jour J

Je voulais juste empêcher ma soeur de commettre une erreur monumentale, mais c'est moi qui me retrouve à jouer avec le feu. Pour ma défense, j'étais en tête à tête avec une excellente bouteille de whisky et j'ai la sale manie de toujours protéger ma petite soeur. Mais ça n'excuse pas les dix SMS envoyés, alors que j'étais ivre, pour lui dire que son mariage hâtif serait une erreur. Si seulement j'avais adressé ces SMS à la bonne personne. Mais non, j'ai aussi inclus le marié et... son témoin super sexy. J'ai même utilisé l'expression "témoin super sexy" , donc j'ai un peu envie de mourir, là. Au lieu de ça, je me retrouve à organiser un mariage avec le canon susmentionné tout en partageant avec lui une auberge beaucoup trop petite dans la chaleur écrasante de Miami. Trois jours au soleil avec cet ancien sportif charmeur et arrogant qui aime me provoquer ? Très bien, si c'est à ça qu'il veut jouer, alors jouons. Je sais me défendre. Jusqu'à ce qu'Asher augmente les enjeux avec une proposition incroyablement sexy : une aventure sans attaches, après quoi je retournerai à ma vie de père célibataire à New York et lui à sa vie prestigieuse. Je suis partant. Mais plus je partage mes nuits avec l'autre témoin, plus je désire aussi partager des journées, et c'est impossible. Surtout quand je découvre la véritable raison qui nous en empêche... #MM #Standalone #Sexy #BestMan #ProximitéForcée Ce tome est accompagné de la préquelle Footballeur canon vs nerd sexy.