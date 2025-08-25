Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

En attendant le jour J

Sarina Bowen, Lauren Blakely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Je voulais juste empêcher ma soeur de commettre une erreur monumentale, mais c'est moi qui me retrouve à jouer avec le feu. Pour ma défense, j'étais en tête à tête avec une excellente bouteille de whisky et j'ai la sale manie de toujours protéger ma petite soeur. Mais ça n'excuse pas les dix SMS envoyés, alors que j'étais ivre, pour lui dire que son mariage hâtif serait une erreur. Si seulement j'avais adressé ces SMS à la bonne personne. Mais non, j'ai aussi inclus le marié et... son témoin super sexy. J'ai même utilisé l'expression "témoin super sexy" , donc j'ai un peu envie de mourir, là. Au lieu de ça, je me retrouve à organiser un mariage avec le canon susmentionné tout en partageant avec lui une auberge beaucoup trop petite dans la chaleur écrasante de Miami. Trois jours au soleil avec cet ancien sportif charmeur et arrogant qui aime me provoquer ? Très bien, si c'est à ça qu'il veut jouer, alors jouons. Je sais me défendre. Jusqu'à ce qu'Asher augmente les enjeux avec une proposition incroyablement sexy : une aventure sans attaches, après quoi je retournerai à ma vie de père célibataire à New York et lui à sa vie prestigieuse. Je suis partant. Mais plus je partage mes nuits avec l'autre témoin, plus je désire aussi partager des journées, et c'est impossible. Surtout quand je découvre la véritable raison qui nous en empêche... #MM #Standalone #Sexy #BestMan #ProximitéForcée Ce tome est accompagné de la préquelle Footballeur canon vs nerd sexy.

Par Sarina Bowen, Lauren Blakely
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Sarina Bowen, Lauren Blakely

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En attendant le jour J par Sarina Bowen, Lauren Blakely

Commenter ce livre

 

En attendant le jour J

Sarina Bowen, Lauren Blakely

Paru le 25/08/2025

300 pages

MXM Bookmark

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038168565
9791038168565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.