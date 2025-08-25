Le Diable en Boîte

Quand les vivants sont le plus grand danger, Blue doit se battre sans armes. Lorsque Blue Billings, doté de puissants pouvoirs psychiques, est tombé amoureux de Levi Black, il pensait que leurs plus grands défis découleraient de sa capacité à voir et à parler aux morts. Pourtant, c'est un tout autre genre de terreur qu'ils affrontent maintenant, et la menace provient des vivants. Un tueur en série sadique hante leur chère ville de York, et Blue ne tarde pas à se retrouver dans sa ligne de mire. Pire, la violence des meurtres ne cesse d'augmenter. Levi et lui font leur possible pour y mettre un terme au plus vite. Mais, quand ils sont forcés de quitter leur maison et que des proches disparaissent mystérieusement, Blue découvre avec horreur qu'il est seul et, pour la première fois de sa vie, privé de ses pouvoirs. #Paranormal #TueurEnSérie #Sombre #Fantômes Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.