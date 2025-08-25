Un héritage de Louis Braille

Ce livre vous regarde ! Une véritable audiodescription microscopique de la diversité du monde d'aujourd'hui. Les auteurs sont aveugles, malvoyants, voyants, sans emploi, ingénieurs, chercheurs, artistes, scolaires, étudiants, retraités, cadres, chefs d'entreprise, professeurs ou formateurs, éditeurs, littéraires, mathématiciens, informaticiens, usagers du braille ou non... Ils témoignent. Quelle importance accordez-vous au braille ? Telle était la question qui leur était proposée, à l'occasion du bicentenaire de la création du braille en 2025. Vous pourriez répondre à cette question également, puisque la lecture et l'écriture vous intéressent.