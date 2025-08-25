Inscription
Un héritage de Louis Braille

Hervé Cochet, Joël Hardy

Ce livre vous regarde ! Une véritable audiodescription microscopique de la diversité du monde d'aujourd'hui. Les auteurs sont aveugles, malvoyants, voyants, sans emploi, ingénieurs, chercheurs, artistes, scolaires, étudiants, retraités, cadres, chefs d'entreprise, professeurs ou formateurs, éditeurs, littéraires, mathématiciens, informaticiens, usagers du braille ou non... Ils témoignent. Quelle importance accordez-vous au braille ? Telle était la question qui leur était proposée, à l'occasion du bicentenaire de la création du braille en 2025. Vous pourriez répondre à cette question également, puisque la lecture et l'écriture vous intéressent.

Par Hervé Cochet, Joël Hardy
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Hervé Cochet, Joël Hardy

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Psychologie du handicap

Un héritage de Louis Braille

Joël Hardy

Paru le 25/08/2025

200 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

9782336553672
© Notice établie par ORB
