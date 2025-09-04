Inscription
#Essais

Lumière Divine

Pierluigi Serra, Ezio Anichini

ActuaLitté
Un superbe oracle de 46 cartes inspirées des magnifiques illustrations d'Ezio Anichini. Les merveilleux anges d'Ezio Anichini donnent forme à ce superbe oracle, qui présente tout le style et le charme des anciennes lithographies florentines. Cet oracle est un outil polyvalent qui offre inspiration, conseils et perspectives profondes. Il devient une boussole pour la découverte de soi, éclairant votre identité et vos aspirations. Cet oracle offre également des conseils pour relever les défis, résoudre les situations complexes et trouver l'encouragement et l'inspiration nécessaire tout au long de votre voyage intérieur.

Paru le 18/09/2025

64 pages

24,90 €

9782382971406
