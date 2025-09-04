Terre, année 2354. Deux cents ans après la guerre des Ires, un conflit qui a lui-même couru sur près d'un siècle, le monde a changé de visage. Ayant brisé le cycle infernal des luttes armées et des catastrophes écologiques par la grâce de la nanotechnologie, l'humanité se protège d'une nature résolument hostile au coeur de cités-Etats. Les plus avancées ont connu l'Elévation, un procédé nanotech qui leur a permis de gagner les nuages, loin du Sol et de ses pollutions délétères. Dont la puissante Venise, pionnière des villes-tiges, qui étend son emprise planétaire par l'entremise de ses guildes ancestrales riches d'une maîtrise technologique bien gardée. Mais dans la Sérénissime, les haines sont tenaces et les jeux de pouvoir incessants. La séculaire Sintonia, lignée de redoutables femmes assassins usant du Diapason, un contrôle mental issu d'une nanite dont elles seules détiennent l'apanage, s'apprête à en faire les frais - jusqu'aux dernières de ses membres. A moins que... Dans ses sombres ruelles chargées d'histoire, au coeur de ses palais vertigineux, par-delà ses ponts suspendus et ses gondoles volantes, la Cité des Doges protège ses secrets derrière de nombreux masques...