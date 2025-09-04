Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Sintonia

Aurélien Police, Audrey Pleynet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Terre, année 2354. Deux cents ans après la guerre des Ires, un conflit qui a lui-même couru sur près d'un siècle, le monde a changé de visage. Ayant brisé le cycle infernal des luttes armées et des catastrophes écologiques par la grâce de la nanotechnologie, l'humanité se protège d'une nature résolument hostile au coeur de cités-Etats. Les plus avancées ont connu l'Elévation, un procédé nanotech qui leur a permis de gagner les nuages, loin du Sol et de ses pollutions délétères. Dont la puissante Venise, pionnière des villes-tiges, qui étend son emprise planétaire par l'entremise de ses guildes ancestrales riches d'une maîtrise technologique bien gardée. Mais dans la Sérénissime, les haines sont tenaces et les jeux de pouvoir incessants. La séculaire Sintonia, lignée de redoutables femmes assassins usant du Diapason, un contrôle mental issu d'une nanite dont elles seules détiennent l'apanage, s'apprête à en faire les frais - jusqu'aux dernières de ses membres. A moins que... Dans ses sombres ruelles chargées d'histoire, au coeur de ses palais vertigineux, par-delà ses ponts suspendus et ses gondoles volantes, la Cité des Doges protège ses secrets derrière de nombreux masques...

Par Aurélien Police, Audrey Pleynet
Chez Belial'

|

Auteur

Aurélien Police, Audrey Pleynet

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sintonia par Aurélien Police, Audrey Pleynet

Commenter ce livre

 

Sintonia

Aurélien Police, Audrey Pleynet

Paru le 04/09/2025

416 pages

Belial'

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381631899
9782381631899
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.