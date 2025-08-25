On lui avait pourtant bien dit de ne jamais tomber amoureuse d'un sportif. Max Horton a toujours été l'outsider, celui qu'on pointe du doigt. L'arrogance et l'indifférence sont devenues une carapace depuis son enfance tourmentée. Il n'a qu'un objectif : veiller sur sa petite soeur et terminer son contrat de hockey sans faire de vagues. Mais une rencontre inattendue bouleverse son univers. Allison Grant n'a pas oublié la règle sacrée de son père : ne jamais tomber amoureuse d'un sportif. Elle connaît le tempérament instable des athlètes mieux que personne, et elle sait que plus leur salaire est élevé, plus leurs moeurs sont légères. Et en sa qualité de responsable des relations publiques pour les Stingers de New York, elle devrait se méfier de Max Horton, le bad boy torturé qui incarne tous ces clichés à lui tout seul. Pourtant, ils ont beau lutter, la tentation l'emporte sur la raison, et ce qui aurait dû rester interdit devient une passion impossible à ignorer... #Hockey #BadBoy #Interdit