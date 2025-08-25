Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le paria

Natasha Madison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On lui avait pourtant bien dit de ne jamais tomber amoureuse d'un sportif. Max Horton a toujours été l'outsider, celui qu'on pointe du doigt. L'arrogance et l'indifférence sont devenues une carapace depuis son enfance tourmentée. Il n'a qu'un objectif : veiller sur sa petite soeur et terminer son contrat de hockey sans faire de vagues. Mais une rencontre inattendue bouleverse son univers. Allison Grant n'a pas oublié la règle sacrée de son père : ne jamais tomber amoureuse d'un sportif. Elle connaît le tempérament instable des athlètes mieux que personne, et elle sait que plus leur salaire est élevé, plus leurs moeurs sont légères. Et en sa qualité de responsable des relations publiques pour les Stingers de New York, elle devrait se méfier de Max Horton, le bad boy torturé qui incarne tous ces clichés à lui tout seul. Pourtant, ils ont beau lutter, la tentation l'emporte sur la raison, et ce qui aurait dû rester interdit devient une passion impossible à ignorer... #Hockey #BadBoy #Interdit

Par Natasha Madison
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Natasha Madison

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le paria par Natasha Madison

Commenter ce livre

 

Le paria

Natasha Madison

Paru le 25/08/2025

328 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038135192
9791038135192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.