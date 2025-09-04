L'Akasha comme seuil de l'éveil

Découvrez comment les mémoires akashiques nous aident à une plus grande compréhension et à une meilleure gestion de notre relationnel. Dans ce livre, don Ernesto Ortiz nous propose d'approfondir la question de nos relations avec nous-même, notre famille, nos amis, nos partenaires, et notre entourage plus ou moins proche. Pour ce faire, le livre aborde la question de notre solitude, de nos valeurs et motivations. Il analyse certains traits de caractères et émotions, insiste sur l'importance du sourire et du non-jugement. Il comporte de nombreux exercices pratiques pour approfondir ses enseignements et nous aider à vivre des relations épanouissantes, favorisant notre notre développement personnel. Grâce à cette analyse des relations, éclairée par la sagesse des mémoires akashiques, ce livre vous guide dans votre voyage vers une compréhension, une acceptation et un amour plus profonds. Notre parcours de vie est un voyage entrelacé avec les personnes que nous rencontrons. C'est dans la danse sacrée de nos relations que nous découvrons la véritable essence de notre âme.