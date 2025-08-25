Et voilà que ça recommence... Etre au mauvais endroit au mauvais moment et devenir la cible d'une organisation de cybercriminels de haut vol ? Evidemment, c'est pour ma pomme. Comme si planifier l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie n'était pas déjà assez stressant en soi ! Tout a basculé quand j'ai accidentellement empêché un dangereux piratage visant la NSA et découvert l'implication d'un pays étranger dans la cyberattaque. Depuis, c'est l'escalade : diplomates, agents doubles et menaces de mort sont désormais mon quotidien. Heureusement, Slash et mes fidèles compagnons sont à mes côtés dans cette course contre la montre pour arrêter des hackers surentraînés. Mon équipe de geeks est brillante, mais, pour contrecarrer un complot international motivé par la vengeance, il va falloir tout donner... et espérer qu'on s'en sortira tous en un seul morceau. #Geek #Enquête #Hacker #Humour