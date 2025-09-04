Et si le copier-coller était bien plus qu'une simple fonction technique ? Et si, dans le monde numérique, il incarnait un tournant décisif dans l'écriture, à l'instar de la photographie dans le domaine de l'image ? Dans cet ouvrage original, première monographie dédiée à ce geste fondamental, l'auteur explore l'archéologie des médias du copier-coller et interroge son impact sur l'écriture et la société numérique. En croisant les études médiatiques, l'anthropologie de l'écriture et la littérature, l'auteur propose une analyse rigoureuse du copier-coller comme pratique qui transforme nos rapports à la création, à l'autorité intellectuelle et à la circulation des idées. Ce geste, loin de se réduire à un simple outil, révèle des dynamiques profondes qui façonnent aujourd'hui nos modes de production et de pensée. Ce livre offre une clé de compréhension pour aborder plus globalement les enjeux contemporains du rapport à l'écriture, en particulier liés à l'intelligence artificielle. Il ouvre un espace pour repenser les frontières entre l'auteur humain et les machines, et questionner ce que ces évolutions disent de notre manière d'écrire et de penser dans le monde numérique.