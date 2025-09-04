Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Copier-coller

Allan Deneuville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le copier-coller était bien plus qu'une simple fonction technique ? Et si, dans le monde numérique, il incarnait un tournant décisif dans l'écriture, à l'instar de la photographie dans le domaine de l'image ? Dans cet ouvrage original, première monographie dédiée à ce geste fondamental, l'auteur explore l'archéologie des médias du copier-coller et interroge son impact sur l'écriture et la société numérique. En croisant les études médiatiques, l'anthropologie de l'écriture et la littérature, l'auteur propose une analyse rigoureuse du copier-coller comme pratique qui transforme nos rapports à la création, à l'autorité intellectuelle et à la circulation des idées. Ce geste, loin de se réduire à un simple outil, révèle des dynamiques profondes qui façonnent aujourd'hui nos modes de production et de pensée. Ce livre offre une clé de compréhension pour aborder plus globalement les enjeux contemporains du rapport à l'écriture, en particulier liés à l'intelligence artificielle. Il ouvre un espace pour repenser les frontières entre l'auteur humain et les machines, et questionner ce que ces évolutions disent de notre manière d'écrire et de penser dans le monde numérique.

Par Allan Deneuville
Chez UGA Editions

|

Auteur

Allan Deneuville

Editeur

UGA Editions

Genre

Communication - Médias

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Copier-coller par Allan Deneuville

Commenter ce livre

 

Copier-coller

Allan Deneuville

Paru le 04/09/2025

UGA Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377475360
9782377475360
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.