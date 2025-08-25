Arsène Lupin CM MHF Lecture compréhension

Embarquez vos élèves à la découverte de l'oeuvre classique Arsène Lupin ! Le guide d'activités bi-média : Le guide de l'enseignant : programmation, compétences travaillées, déroulé des séances, conseils de différenciation, activités complémentaires autour de l'oeuvre (mise en réseau) et évaluations. Une programmation modulable : 3 semaines d'étude pour l'oeuvre principale + 3 semaines de prolongements (mises en réseau, bilan et escape game). 4 séances de travail par semaine avec une alternance de temps courts, ritualisés et de temps plus longs : rituels (diaporamas), recherche collective, travail en autonomie sur le carnet de lecteur, débat littéraire, technique de lecture (fluence/lecture expressive), club lecture. Un carnet de lecteur illustré , à construire pour conserver la trace du travail de recherche des élèves et de leur compréhension de l'oeuvre. Des fiches ressources pour travailler la lecture expressive, la fluence, le lexique... Un escape game pour clôturer le projet autour d'une enquête collective et ludique. La mise en réseau avec différentes oeuvres : l'oeuvre Arsène Lupin est éclairée par d'autres types de textes (album illustré, bande dessinée, manga, documentaire...) ou par d'autres supports inclus dans le livre de jeunesse (extraits vidéo, audios) pour approfondir la thématique. En + : Un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat du guide papier) : Des rituels clés en main, sous forme de diaporamas. Des capsules vidéo pédagogiques pour mener à bien vos séances. Le livre de jeunesse à vidéoprojeter pour travailler le rapport texte/images. Une fonctionnalité Dys spécifique dans l'application et les audios des textes pour faciliter la lecture des élèves en difficulté. Les fiches et le carnet de lecteur à imprimer et à vidéoprojeter.