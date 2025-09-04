Le numéro 2 de l'Annuel de la chasse, qui est une revue atypique, devrait séduire chasseurs et amoureux de la nature. Comme il sait si bien le faire, Alain Philippe, journaliste cynégétique, nous conte dans cet ouvrage, douze histoires de chasse vécues lorsqu'il était jeune, inédites et passionnantes. Cet annuel offre une multitude d'informations : Préparation : Matériel, sécurité. Techniques de chasse : Chasse à l'affût, chasse à l'approche, chasse au poste. Connaître les réglementations : Permis de chasse, saisons de chasse, zones de chasse. Ethique de la chasse : Respect de la nature, traitement des animaux. Cet Annuel de la chasse s'adresse aussi bien aux chasseurs qu'aux passionnés des chiens de chasse. A lire d'un trait ou à picorer, cet ouvrage est à conserver à portée de main, pour le plaisir qu'il procure