A la poursuite de l'octopode écarlate

1896. L'atelier Moreau est détruit dans une explosion criminelle. Le chef d'atelier y perd la vie. Son fils, Ennoé, est sauvé des décombres par son meilleur ami, Lisandre, mais ses jambes ont été écrasées. 1900. Paris célèbre le progrès et la modernité à l'occasion de l'Exposition universelle. Bien décidé à venger son père, Ennoé Moreau réapparait sous une fausse identité. Toujours accompagné de Lisandre, il se lance à la poursuite de L'Octopode écarlate, une organisation criminelle qui ne recule devant rien pour s'approprier les inventions les plus prometteuses. Mais pour le jeune inventeur, il est plus facile de réparer ses jambes que de réparer un coeur et une âme meurtris, et sa quête de vengeance pourrait bien le mener à sa perte. #SteamPunk #Handicap #Enquête #Vengeance #FriendsToLovers