#Essais

Que se passera-t-il en 2026 ?

Claude Alexis

ActuaLitté
Un ouvrage unique qui allie, signe par signe, les prédictions astrologiques aux ressentis du voyant, ainsi que les prédictions 2026 par des experts en numérologie, astrologie, couleur et divination. Que va-t-il se passer en 2026, en France et à l'étranger, dans les sphères de l'économie, de la politique, de l'environnement et du showbiz ? Que va-t-il se passer en 2026 pour chacun d'entre vous, dans le domaine sentimental, professionnel, de la santé ou encore financier ? Voyant de naissance et réputé pour la justesse de ses prédictions, Claude Alexis relève de nouveau le défi de vous prédire l'avenir et celui du monde. Ses prédictions seront une aide précieuse pour anticiper les hauts et les bas, conseiller vos proches et les accompagner dans certains domaines de leur vie. Et pour aller plus loin, des experts en numérologie, astrologie, couleur et divination viendront apporter leur éclairage inspirant sur l'année à venir.

Par Claude Alexis
Chez Exergue

|

Auteur

Claude Alexis

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

Que se passera-t-il en 2026 ?

Claude Alexis

Paru le 18/09/2025

336 pages

Exergue

22,00 €

