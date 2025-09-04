Pendule Pratique 2

Un manuel pratique à spirales présentant 143 diagrammes pendulaires pour réaliser des soins énergétiques, renforcer le système immunitaire et la santé en général. Il est essentiel d'apporter à votre corps tout ce dont il a besoin pour avoir un système énergétique équilibré, résistant et fort. Il peut s'agir d'outils énergétiques tels que les couleurs, les élixirs floraux, les vitamines, les minéraux et bien d'autres choses encore. Une bonne alimentation joue également un rôle important pour maintenir votre organisme en bonne santé. Après le succès de Pendule Pratique , les énergéticiennes Sabine Kühn et Andrea Hülpüsch vous offrent 143 diagrammes pendulaires pour identifier les faiblesses de votre système immunitaire, comprendre vos besoins nutritionnels, augmenter votre énergie vitale et soutenir votre santé en général.