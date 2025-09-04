Pourquoi la science ?

Un décryptage de la science d'hier et d'aujourd'hui, pour mieux comprendre notre monde et ses enjeux. "Depuis toujours, la science nous aide à comprendre la nature, le ciel, la matière, l'humain, la Terre... Sa complexité la rend parfois intimidante, mais grâce à la vulgarisation, elle est de plus en plus accessible. Comment a-t-elle fait progresser l'humanité ? Est-elle toujours éthique ? Qui sont les scientifiques et les ingénieurs qui la font avancer ? Comment pourrait-elle être plus inclusive, notamment vis-à-vis des femmes ? Un ouvrage éclairant pour découvrir ce qu'est la science, son fonctionnement aujourd'hui et ses grands enjeux de demain".