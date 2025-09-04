Les sentiments et les actes antijuifs traversent la culture occidentale depuis des siècles. Le mot " antisémitisme " en revanche, que l'historien Mark Mazower place au coeur de sa réflexion, est beaucoup plus récent. Il n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle dans une Europe alors agitée par la triple question nationale, sociale et démocratique. L'antisémitisme, réaction essentiellement politique au mouvement d'émancipation des Juifs d'Europe, est la face cachée de la modernité occidentale. A travers un ennemi imaginaire, les mouvements qui s'en revendiquent, depuis les antidreyfusards français jusqu'aux nazis allemands, cherchent à saper le principe d'égalité juridique entre les citoyens. Mais le terme entre dans une zone de turbulence après la Shoah et la création d'un Etat juif en Palestine. Alors que dans les sociétés occidentales la haine antijuive régresse ou se dissimule, les regards se tournent vers les sociétés musulmanes, décrites par certains comme le foyer d'un " nouvel antisémitisme ". Une grille de lecture trompeuse, explique ce livre brillamment documenté, parce qu'elle fait fi de la recomposition du monde juif, dont le centre de gravité a quitté l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'elle repose sur une définition fallacieuse de l'antisémitisme qui étouffe en contrebande toute critique d'Israël. Un dangereux retournement de sens s'est ainsi opéré, qui a fractionné ce qui devrait pourtant être un combat commun : la lutte contre l'antisémitisme et pour les droits des Palestiniens.