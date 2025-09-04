Inscription
#Essais

L'économie mondiale

CEPII

ActuaLitté
Chaque année, le CEPII publie dans la collection " Repères " des analyses inédites des grandes questions économiques mondiales. L'économie mondiale est en guerre, au pluriel : guerre commerciale, guerre technologique, guerre monétaire... Les menaces de droits de douane pleuvent sur le commerce international. Le secteur automobile, déjà à la peine en Europe, pourrait particulièrement en souffrir. La rivalité sino-américaine autour des métaux stratégiques risque de faire entrer l'économie mondiale dans une phase d'insécurité minérale. Qui dit guerre, dit sanctions : quel est le bilan de celles prises contre la Russie ? Parmi les bouleversements majeurs qui reconfigurent l'économie mondiale, l'intelligence artificielle : est-elle une alliée ou une ennemie ? Autre sujet de bataille, l'immigration. Pourtant, accompagnée par des politiques d'intégration actives, elle pourrait être un outil de rééquilibrage des évolutions démographiques mondiales, qui constituent un autre sujet de préoccupation pour l'économie mondiale.

Par CEPII
Chez La Découverte

|

Auteur

CEPII

Editeur

La Découverte

Genre

Economie internationale

L'économie mondiale

CEPII

Paru le 04/09/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

9782348089299
© Notice établie par ORB
