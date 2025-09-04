L'identité de la femme est un ouvrage qui célèbre la puissance et l'importance des femmes dans le monde. Sans elles, il n'y aurait ni inspiration, ni amour, car elles sont nos mères, nos soeurs et nos gardiennes. Elles sont toutes l'Entreprise de Dieu. Pourtant, face aux vicissitudes de la vie, leurs qualités sont parfois mises à l'épreuve par les défis du temps et de l'espace. Par ailleurs, la femme joue un rôle essentiel dans l'équilibre entre le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la justice et l'injustice. En assumant son rôle de soxna (vocable qui sert de qualificatif aux femmes vertueuses) et de miroir de la société, elle contribue à l'harmonie du monde. Cet ouvrage rappelle ainsi la grandeur et l'influence incontournable des femmes. Il vise à magnifier toutes les femmes du monde et à leur rappeler qu'elles représentent la plus grande force qui gouverne l'humanité. Et même face aux épreuves de l'existence, on peut toujours retrouver en elles les plus belles grâces, malgré les contraintes du temps, de l'espace et les noeuds de la vie.