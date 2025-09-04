Kinshasa est une mégapole qui n'arrive pas à assurer les quatre fonctions urbaines à cause de sa croissance démographique rapide et de son étalement démesuré. Les pouvoirs publics semblent être dépassés par cette urbanisation galopante avec pour conséquences : difficultés de logement, de déplacement, d'emplois décents et des lieux de loisirs confortables. Pour faire face à cette crise urbaine, le Kinois s'est mis à se fabriquer sa ville. Les aménagistes parlent de l'auto-construction de Kinshasa. Malheureusement, cet auto-aménagement s'effectue dans un total désordre urbain. Aujourd'hui, Kinshasa se développe dans un véritable chaos urbain. Pour Francis Lelo Nzuzi, la solution idéale est d'activer le Partenariat Public-Privé pour le développement urbain durable de Kinshasa.