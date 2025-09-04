Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Kinshasa

Francis Lelo Nzuzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kinshasa est une mégapole qui n'arrive pas à assurer les quatre fonctions urbaines à cause de sa croissance démographique rapide et de son étalement démesuré. Les pouvoirs publics semblent être dépassés par cette urbanisation galopante avec pour conséquences : difficultés de logement, de déplacement, d'emplois décents et des lieux de loisirs confortables. Pour faire face à cette crise urbaine, le Kinois s'est mis à se fabriquer sa ville. Les aménagistes parlent de l'auto-construction de Kinshasa. Malheureusement, cet auto-aménagement s'effectue dans un total désordre urbain. Aujourd'hui, Kinshasa se développe dans un véritable chaos urbain. Pour Francis Lelo Nzuzi, la solution idéale est d'activer le Partenariat Public-Privé pour le développement urbain durable de Kinshasa.

Par Francis Lelo Nzuzi
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Francis Lelo Nzuzi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Urbanisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kinshasa par Francis Lelo Nzuzi

Commenter ce livre

 

Kinshasa

Francis Lelo Nzuzi

Paru le 04/09/2025

364 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336549026
9782336549026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.