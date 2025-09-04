Plongez au coeur d'un récit captivant où la grâce d'une fleur de cerisier se mêle à la complexité de la vie diplomatique. Dans cet ouvrage autobiographique et didactique, Françoise TABI, partage avec authenticité les multiples facettes de son parcours de Tokyo à Yaoundé en passant par Paris et bien d'autres horizons. A travers des anecdotes personnelles et des réflexions profondes, l'auteure dévoile les défis et les sacrifices mais aussi les instants précieux qui jalonnent la vie d'une épouse dans l'ombre de la diplomatie. Qu'il s'agisse de naviguer entre les cultures, de surmonter la solitude, de contribuer à la diplomatie silencieuse, ou de gérer les transitions entre différents mondes, chaque chapitre est une source d'inspiration et de conseils précieux. Sakura est une célébration de résilience, d'amour et de découvertes. Plus qu'un simple récit ce livre est un guide lumineux pour celles qui aspirent à embrasser la vie de nomade.