Comment détecter le potentiel d'un enfant ?

Les secrets de réussite contenus dans ce livre présentent aux parents des outils psychopédagogiques pour les amener à connaitre le profil de leurs enfants afin de mieux stimuler et créer un environnement de succès dans leurs études. Cet outil permettra à ces enfants de devenir des citoyens stables et équilibrés. L'autrice y traite deux aspects importants dans la réussite de l'enfant, notamment la stabilité émotionnelle de la famille d'une part, - élément prépondérant à l'équilibre familial dans lequel l'enfant doit être épanoui - et la détection du potentiel de l'enfant qui consiste à identifier trois éléments dans son développement : son type d'intelligence, son type de mémorisation, sa personnalité ou son équilibre émotionnel, d'autre part.