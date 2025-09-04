Inscription
Comment détecter le potentiel d'un enfant ?

Gnamien Christelle Malan

Les secrets de réussite contenus dans ce livre présentent aux parents des outils psychopédagogiques pour les amener à connaitre le profil de leurs enfants afin de mieux stimuler et créer un environnement de succès dans leurs études. Cet outil permettra à ces enfants de devenir des citoyens stables et équilibrés. L'autrice y traite deux aspects importants dans la réussite de l'enfant, notamment la stabilité émotionnelle de la famille d'une part, - élément prépondérant à l'équilibre familial dans lequel l'enfant doit être épanoui - et la détection du potentiel de l'enfant qui consiste à identifier trois éléments dans son développement : son type d'intelligence, son type de mémorisation, sa personnalité ou son équilibre émotionnel, d'autre part.

Par Gnamien Christelle Malan
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Gnamien Christelle Malan

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Psychologie de l'enfant

Comment détecter le potentiel d'un enfant ?

Gnamien Christelle Malan

Paru le 04/09/2025

84 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

9782336545554

9782336545554
