Le rattrapage spirituel et socio-humain

Kodo Sossi, Ange Tallon

ActuaLitté
"Pour être authentique, le développement doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme... " La très célèbre citation est extraite de l'Encyclique Populorum progressio du Pape Paul VI. Sur cette base, le développement véritable implique la prise en compte de tous les êtres humains qui peuplent la terre, indépendamment de considérations d'ordre culturel, ethnique, politique, racial, religieux ou tribal. Il s'agit de faire en sorte que tous les humains conjuguent tous ensemble leurs efforts pour promouvoir l'épanouissement, la dignité et le respect de chaque être humain. Or, la concupiscence cherche à faire passer ce potentiel par pertes et profits. Voilà le mobile qui nous pousse à l'écriture de ce livre où nous évoquons clairement la nécessité d'éradiquer scientifiquement les vices des péchés capitaux. La cellule familiale, les corps de métiers et les cadres spatio-temporels recevront alors une copie neuve.

Par Kodo Sossi, Ange Tallon
Chez Editions L'Harmattan

Kodo Sossi, Ange Tallon

Editions L'Harmattan

Vie chrétienne

Le rattrapage spirituel et socio-humain

Kodo Sossi

Paru le 04/09/2025

226 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

9782336531670
