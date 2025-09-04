Xamtu - Dictionnaire bilingue Wolof/Français de Mansour Khouma est un ouvrage linguistique et culturel visant à pré-server et promouvoir la langue wolof, parlée principalement au Sénégal. Structuré en sections thématiques, il aborde la grammaire, la conjugaison, les synonymes, et les spéci ? cités phonétiques, tout en intégrant des illustrations pour enrichir la compréhension. Le dictionnaire s'appuie sur des travaux antérieurs, comme ceux d'Adanson (1749-1753) et de Dard (1825), tout en inno-vant par sa présentation détaillée des mots et des expres-sions idiomatiques. Il explore également des aspects cultu-rels, tels que les jeux traditionnels, les croyances populaires, et les pratiques quotidiennes, off rant une vision complète de la société wolof. Mansour Khouma met l'accent sur l'importance de préserver ce patrimoine linguistique pour les générations futures et pour les non-wolofophones souhaitant comprendre cette culture. Xamtu est ainsi un outil essentiel, combinant rigueur linguistique et richesse culturelle, pour l'apprentissage et la promotion du wolof.