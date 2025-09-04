Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Xamtu

Mansour Khouma, Amadou Dialo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Xamtu - Dictionnaire bilingue Wolof/Français de Mansour Khouma est un ouvrage linguistique et culturel visant à pré-server et promouvoir la langue wolof, parlée principalement au Sénégal. Structuré en sections thématiques, il aborde la grammaire, la conjugaison, les synonymes, et les spéci ? cités phonétiques, tout en intégrant des illustrations pour enrichir la compréhension. Le dictionnaire s'appuie sur des travaux antérieurs, comme ceux d'Adanson (1749-1753) et de Dard (1825), tout en inno-vant par sa présentation détaillée des mots et des expres-sions idiomatiques. Il explore également des aspects cultu-rels, tels que les jeux traditionnels, les croyances populaires, et les pratiques quotidiennes, off rant une vision complète de la société wolof. Mansour Khouma met l'accent sur l'importance de préserver ce patrimoine linguistique pour les générations futures et pour les non-wolofophones souhaitant comprendre cette culture. Xamtu est ainsi un outil essentiel, combinant rigueur linguistique et richesse culturelle, pour l'apprentissage et la promotion du wolof.

Par Mansour Khouma, Amadou Dialo
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mansour Khouma, Amadou Dialo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Wolof

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Xamtu par Mansour Khouma, Amadou Dialo

Commenter ce livre

 

Xamtu

Mansour Khouma

Paru le 04/09/2025

820 pages

Editions L'Harmattan

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336523231
9782336523231
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.