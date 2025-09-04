Inscription
Une armée, une nation, un regard controversé

Kerryan Campourcy

ActuaLitté
En 1887, voilà seize ans que l'Armée française se réforme et que les gouvernements successifs tentent de lui rendre ses lettres de noblesse. Au matin du 31 août, la population du Midi est témoin et actrice de l'un des plus grands événements militaires de la fin du XIXe siècle. Pendant vingt-huit jours, une expérience de mobilisation est réalisée par le 17e corps d'armée. Une opération militaire devant mettre en accord théorie et pratique et unir définitivement l'Armée et la Nation. Cette expérience, énormément médiatisée, a été l'objet d'une analyse journalistique. La presse quotidienne renfermait entre ses lignes la pensée, philosophique ou politique, la moralité et les moeurs de la société française de l'époque. La Croix, La Dépêche, Le Figaro, L'Intransigeant, Le Matin, Le Petit Caporal, Le Voltaire, etc., par la plume de leurs journalistes, ont ainsi retranscrit, de manière plus ou moins patriotique, la façon dont la France a pu percevoir cette expérience.

Par Kerryan Campourcy
Chez Editions L'Harmattan

Kerryan Campourcy

Editions L'Harmattan

Généralités

Une armée, une nation, un regard controversé

Kerryan Campourcy

Paru le 04/09/2025

166 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

ActuaLitté
9782336517360
