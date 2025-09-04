Inscription
#Essais

Prospective géopolitique française en Afrique noire francophone postindépendance

Aboubakar Ouattara

ActuaLitté
Ce livre a pour genèse le Sommet Afrique-France qui s'est tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier. L'auteur tient cet événement pour un acte de prospective géopolitique française axé sur l'Afrique noire francophone postindépendance, et l'articule aux premiers contacts de la France avec le continent. Il en ressort que la nature des interactions observables de nos jours entre la France et les pays africains francophones au sud du Sahara rappelle celle instituée dès la période précoloniale. Sous l'éclairage de la théorie sémantique des relations internationales et de la puissance synthétisée par Pascal Boniface, il démontre que le rapport commis par Achille Mbembe à l'initiative d'Emmanuel Macron en vue de refonder la relation entre la France et les Etats d'Afrique francophone subsaharienne perpétue la nature déséquilibrée de cette relation. Il pose alors la question des choix stratégiques à opérer par ces Etats dans l'environnement actuel clivé et multipolaire. Selon lui, il n'y a pas d'émancipation possible dans une telle relation avec la France.

Par Aboubakar Ouattara
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Aboubakar Ouattara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Généralités

Prospective géopolitique française en Afrique noire francophone postindépendance

Aboubakar Ouattara

Paru le 04/09/2025

254 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

ActuaLitté
9782336515564
