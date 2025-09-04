Inscription
#Essais

Pierre Bourdieu, le savant et le prophète

Benoît Awazi Mbambi Kungua

Vingt ans après la mort de Pierre Bourdieu, il est impératif de reconnaître l'engouement et la vitalité des réceptions critiques et inspirantes de son oeuvre magistrale aujourd'hui dans le monde. Cette ferveur herméneutique me permet de prophétiser que Bourdieu est en train de traverser tout le XXIème siècle haut les mains et sa sociologie sera à jamais liée à sa posture radicalement visionnaire, déconstructrice, iconoclaste et prophétique face à l'idolâtrie néolibérale. Trois acquis gnoséologiques et politiques méritent d'être relevés au terme de cette herméneutique prophétique : 1/La Sociologie réflexive, critique et symbolique me permet d'expliquer, de comprendre et de combattre les sorcelleries africaines en les enchâssant dans les catégories centrales de la violence symbolique et du pouvoir symbolique dans l'oeuvre de Bourdieu. 2/La gigantomachie intellectuelle contre l'hydre néolibérale permet aux sociologues et aux philosophes critiques de re-politiser les individus et les institutions qui subissent de plein fouet le processus de dé-politisation technocratique du néolibéralisme à la fois triomphant et décadent. Il y a chez Bourdieu une gnose sociologique qui vise l'émancipation des dominés moyennant le dévoilement savant des déterminismes et mécanismes qui limitent les possibles dans un champ déterminé. 3/Une lecture assidue et systématique de l'oeuvre multidimensionnelle de Pierre Bourdieu corrobore sa posture de savant et de prophète du XXème siècle dont les actes et les paroles continuent d'impacter sur le devenir des sciences sociales et de la philosophie au XXIème siècle. Son oeuvre est inséparablement sociologique, ethnologique et philosophique.

Par Benoît Awazi Mbambi Kungua
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Benoît Awazi Mbambi Kungua

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

9782336510460
