Mes premières chansons d'animaux mignons

Et si on chantait avec les animaux mignons ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Sept mélodies joyeuses et drôles pour chanter et s'amuser avec les animaux mignons ! Au fil des pages, on retrouve : " Trois petits chats " ; " La fête à la souris " ; " Petit escargot " ; " Jamais on n'a vu " ; " Hérisson tout hérissé " ; " Un petit lapin " et une comptine anglaise : " Hickory, dickory dock ". Les illustrations très " kawaii " de Yu-Hsuan Huang confèrent un charme tout en douceur à cet ouvrage. Nouveau : 7 puces sonores et piles AAA