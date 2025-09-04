Inscription
Arrête de rigoler, nom d'un bananier !

Lenia Major, Claudia Bielinsky

ActuaLitté
Une histoire pour rire aux éclats avec les animaux de la jungle ! Ouistiti est tout petit mais qu'est-ce qu'il fait comme bruit ! A toute heure du jour et de la nuit, on n'entend que lui : Hihihi Hahaha ! Mais, dans la jungle, le ouistiti ne fait pas rire tout le monde ! Madame Toucan, Monsieur Paresseux et tous les autres veulent du silence ! Quand Ouistiti se tait enfin, tout le monde est soulagé. Mais le soulagement n'est que de courte durée... Un album plein d'humour sur la jungle et l'amitié avec les illustrations joyeuses et pleines d'humour de Claudia Bielinsky.

Par Lenia Major, Claudia Bielinsky
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Lenia Major, Claudia Bielinsky

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Arrête de rigoler, nom d'un bananier !

Lenia Major, Claudia Bielinsky

Paru le 11/09/2025

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

9782324036675
