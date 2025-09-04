Inscription
Mémento 100% visuel - Les blocs 3, 4 et 5 en 160 cartes mentales - IFAS

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

160 cartes mentales pour réviser les blocs 3, 4 et 5 du DEAS ! Les cartes mentales, ou mind map, constituent une méthode de révision efficace, synthétique et didactique : elles permettent de voir en un coup d'oeil toutes les notions à connaître pour réussir ses évaluations en IFAS. Visuelles et colorées, elles abordent tous les aspects et/ou composantes de chaque thématique au programme pour permettre une mémorisation efficace, module par module. Avec ses 160 mind map rédigées par des formateurs en IFAS, ce petit livre propose de faire un tour exhaustif du bloc 3 "Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants" ; du bloc 4 "Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention" et du bloc 5 "Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques" : - MODULE 6 Relation et communication avec les personnes et leur entourage ; - MODULE 7 Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs ; - MODULE 8 Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés ; - MODULE 9 Traitement des informations ; - MODULE 10 Travail en équipe pluridisciplinaire, qualité et gestion des risques. Ce livre permettra à l'élève aide-soignant de comprendre le lien entre les différentes notions développées, ce qui est essentiel pour ne pas simplement apprendre son cours mais aussi le comprendre !

Par Bruno Pitetti, Elise Gaudron
Chez Vuibert

|

Auteur

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

Editeur

Vuibert

Genre

Synthèse, révision

Mémento 100% visuel - Les blocs 3, 4 et 5 en 160 cartes mentales - IFAS

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

Paru le 04/09/2025

176 pages

Vuibert

14,90 €

9782311664188
