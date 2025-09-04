Epreuve écrite d’admissibilité L3 maths

Un manuel rédigé par des jurys de concours au service de votre réussite ! Préparez-vous efficacement pour réussir l'épreuve écrite de mathématiques du nouveau concours de professeur des écoles 2026-2027 (L3), grâce à : - aux méthodes et conseils du jury ; - à des tests d'autoévaluation pour personnaliser vos révisions ; - à des fiches de cours aérées pour maîtriser l'ensemble des savoirs disciplinaires ; - à des résumés de cours en schéma pour mémoriser facilement et de manière visuelle ; - à + de 500 QCM et exercices corrigés pour mettre en application les notions ; - à 1 sujet zéro officiel corrigé pour vous mettre dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : - des parcours de révisions interactifs pour déjouer les pièges du concours ; - des tutos vidéos.