Epreuve écrite d’admissibilité L3 français

Un manuel rédigé par des jurys de concours au service de votre réussite ! Ce livre vous propose une préparation complète et efficaceà l'épreuve écrite de français du concours de professeur des écoles réformé 2026-2027 (L3), grâce : - aux méthodes et conseils du jury ; - à des fiches de cours aérées pour maîtriser l'ensemble des savoirs disciplinaires ; - à des résumés de cours en schémas pour mémoriser facilement et de manière visuelle ; - à + de 300 QCM et exercices corrigés pour mettre en application les notions ; - à 1 sujet zéro corrigé pour vous mettre dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : des parcours de révisions interactifs et progressifs pour déjouer les pièges du concours !