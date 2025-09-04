Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Epreuve écrite d’admissibilité L3 français

Matthieu Verrier, Clarisse Coffin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un manuel rédigé par des jurys de concours au service de votre réussite ! Ce livre vous propose une préparation complète et efficaceà l'épreuve écrite de français du concours de professeur des écoles réformé 2026-2027 (L3), grâce : - aux méthodes et conseils du jury ; - à des fiches de cours aérées pour maîtriser l'ensemble des savoirs disciplinaires ; - à des résumés de cours en schémas pour mémoriser facilement et de manière visuelle ; - à + de 300 QCM et exercices corrigés pour mettre en application les notions ; - à 1 sujet zéro corrigé pour vous mettre dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : des parcours de révisions interactifs et progressifs pour déjouer les pièges du concours !

Par Matthieu Verrier, Clarisse Coffin
Chez Vuibert

|

Auteur

Matthieu Verrier, Clarisse Coffin

Editeur

Vuibert

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Epreuve écrite d’admissibilité L3 français par Matthieu Verrier, Clarisse Coffin

Commenter ce livre

 

Epreuve écrite d’admissibilité L3 français

Matthieu Verrier, Clarisse Coffin

Paru le 04/09/2025

400 pages

Vuibert

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311222913
9782311222913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.