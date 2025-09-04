Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Bouge-toi !

Caroline Michel, Stephan Kalfon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ton nouveau challenge santé en 2 parties : la théorie pour comprendre le fonctionnement du corps et prendre de bonnes habitudes et la pratique dans un programme de 8 semaines ! "J'ai toujours eu mal au genou ", "Le sport, ce n'est pas mon truc" , "Je n'ai jamais réussi à bien dormir" ... Chaque jour, Stephan Kalfon, ostéopathe et kinésithérapeute, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de @osteopathe_e. sante, reçoit des patients fatalistes, qui imaginent que leur état de santé est figé ! Or, c'est faux : nous pouvons tous agir sur notre corps et retrouver la forme. Comment ? En apprenant à le comprendre et en mettant en place de nouvelles habitudes qui nous ressemblent ! Accompagné de plusieurs spécialistes, une psychologue (@delphine. py), une médecin généraliste (@lecoeurnet. info), une diététicienne (@nouchka. diet), une professeure de pilates et yoga (@happycoachbyaurelie) et un deuxième kiné-ostéo (@structuralosteo), Stephan Kalfon nous confie toutes les clés pour reprendre notre santé en main : - les infos indispensables pour comprendre son corps et en prendre soin ; - les questions à se poser pour faire le point sur sa santé ; - la vérité sur les fausses croyances (comment ça les mauvaises postures n'existent pas ? ) ; - des conseils concrets et faciles à mettre en oeuvre pour trouver le bon équilivre grâce à l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement... Stephan nous invite à mettre ces connaisances en pratique dans un programme de 2 mois pour bouger au quotidien et adopter enfin de bonnes habitudes !

Par Caroline Michel, Stephan Kalfon
Chez Vuibert

|

Auteur

Caroline Michel, Stephan Kalfon

Editeur

Vuibert

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bouge-toi ! par Caroline Michel, Stephan Kalfon

Commenter ce livre

 

Bouge-toi !

Stephan Kalfon

Paru le 04/09/2025

192 pages

Vuibert

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311150926
9782311150926
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.