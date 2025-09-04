Bouge-toi !

Ton nouveau challenge santé en 2 parties : la théorie pour comprendre le fonctionnement du corps et prendre de bonnes habitudes et la pratique dans un programme de 8 semaines ! "J'ai toujours eu mal au genou ", "Le sport, ce n'est pas mon truc" , "Je n'ai jamais réussi à bien dormir" ... Chaque jour, Stephan Kalfon, ostéopathe et kinésithérapeute, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de @osteopathe_e. sante, reçoit des patients fatalistes, qui imaginent que leur état de santé est figé ! Or, c'est faux : nous pouvons tous agir sur notre corps et retrouver la forme. Comment ? En apprenant à le comprendre et en mettant en place de nouvelles habitudes qui nous ressemblent ! Accompagné de plusieurs spécialistes, une psychologue (@delphine. py), une médecin généraliste (@lecoeurnet. info), une diététicienne (@nouchka. diet), une professeure de pilates et yoga (@happycoachbyaurelie) et un deuxième kiné-ostéo (@structuralosteo), Stephan Kalfon nous confie toutes les clés pour reprendre notre santé en main : - les infos indispensables pour comprendre son corps et en prendre soin ; - les questions à se poser pour faire le point sur sa santé ; - la vérité sur les fausses croyances (comment ça les mauvaises postures n'existent pas ? ) ; - des conseils concrets et faciles à mettre en oeuvre pour trouver le bon équilivre grâce à l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement... Stephan nous invite à mettre ces connaisances en pratique dans un programme de 2 mois pour bouger au quotidien et adopter enfin de bonnes habitudes !