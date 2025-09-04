A l'ombre de la race

Chine, XIXe siècle. Une autre histoire des savoirs sur les corps Impassibilité des visages, minutie des gestes, résistance à la douleur, défaut des nerfs, exceptionnel contrôle sur soi... Voilà quelques-unes des spécificités corporelles que l'Europe et les Etats-Unis du XIXe siècle ont prêtées à la Chine. Clément Fabre étudie ici ces spécificités corporelles comme le fruit de " savoirs pratiques ", influencés par les théories raciales du temps, et qui les nourrissent en retour, mais qui ne s'y réduisent pas. Au coeur de cet ouvrage : les diplomates, missionnaires et médecins britanniques, français et états-uniens déployés en Chine pour de longues carrières, des années 1 830 au début des années 1920, avec pour mission de désamorcer la prétendue xénophobie des populations chinoises afin de faciliter l'ouverture du pays. Pour interagir, négocier avec des interlocuteurs chinois, les convertir ou les soigner, on attend, entre autres, de ces agents qu'ils maîtrisent l'étiquette chinoise, les spécificités de la pratique médicale en Chine et l'art de dissimuler leurs émotions : autant d'apprentissages qui leur font soupçonner quelque écart entre corps occidentaux et corps chinois. A étudier ainsi au plus près de la pratique diplomates, missionnaires et médecins, on comprend ce que les savoirs sur les corps chinois au XIXe siècle doivent à leur formation et à leurs ambitions professionnelles, autant qu'à leur expérience sensorielle de l'environnement chinois. A partir du cas chinois, l'ouvrage invite ainsi à explorer, " à l'ombre de la race ", une autre histoire des savoirs sur la différence des corps, où la connaissance par corps, le désajustement sensoriel et l'incorporation de dispositions pratiques le disputent aux théories raciales.