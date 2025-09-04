Inscription
#Roman francophone

Zorrie

Anne-Laure Tissut, Laird Hunt

Très tôt orpheline, Zorrie cherche sa place dans le monde. Dérivant parmi les paysages rudes et magnifiques du Midwest, elle dort à la belle étoile et survit grâce à des petits boulots. Alors que frappe la Grande Dépression, elle trouve un emploi dans une usine d'horloges à Ottawa, aux côtés des " filles fantômes ", ces ouvrières luisantes de radium. De retour dans son Indiana natal, elle rencontre Harold, qui deviendra son mari, et se consacre avec lui au travail de la terre, inconsciente des épreuves qui l'attendent... A la façon de Flaubert dans Un coeur simple, Laird Hunt raconte la cruauté et la beauté de la vie d'une femme dans l'Amérique agitée du XX ? e siècle. Ce roman aussi délicat que magistral a été finaliste du National Book Award.

Par Anne-Laure Tissut, Laird Hunt
Chez Christian Bourgois Editeur

Auteur

Anne-Laure Tissut, Laird Hunt

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Zorrie

Laird Hunt trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 04/09/2025

229 pages

Christian Bourgois Editeur

10,00 €

9782267055405
