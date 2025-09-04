Inscription
Happy diète

Claire Trommenschlager

Trouvez l'équilibre alimentaire sans extrêmes et sans privation grâce à ce livre qui va réconcilier votre assiette avec votre porte-monnaie. Le budget est un véritable enjeu dans l'alimentation des Français. On pense souvent que bien manger coûte cher et qu'il est impossible de manger équilibré à petit prix. Ce livre va vous prouver que c'est faux ! Découvrez les conseils et toutes les astuces de Claire @happydiete pour construire votre caddie healthy et faire des économies au quotidien, ainsi que 100 recettes équilibrées pour tous les moments de la journée. Parce qu'après tout, pourquoi choisir entre plaisir et santé quand on peut avoir les deux ?

Par Claire Trommenschlager
Chez Solar

Auteur

Claire Trommenschlager

Editeur

Solar

Genre

Autres régimes

Happy diète

Claire Trommenschlager

Paru le 04/09/2025

208 pages

Solar

19,90 €

9782263189517
