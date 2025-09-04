Catherine d'Aragon et Jeanne la Folle

Le destin hors normes des filles des Rois Catholiques enfin raconté. Si les filles d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon - les fameux " Rois Catholiques " - ont reçu une éducation semblable et vécu leurs premières années dans l'insouciance et la légèreté, leurs vies d'adultes ont été très différentes et, à bien des égards, tragiques. Jeanne de Castille, dite " la Folle ", (1479-1555) et Catherine d'Aragon (1485-1536) étaient pourtant vouées, l'une comme l'autre, à connaître la gloire. Unie à Philippe le Beau - le fils de l'empereur du Saint-Empire -, Jeanne était destinée à régner sur une grande partie de l'Europe aux côtés de son époux en attendant la majorité de son fils, le futur Charles Quint. De son côté, Catherine devait dédier sa vie à la Couronne britannique, en épousant le prince Arthur puis, à la mort de celui-ci, son frère, l'incontournable Henri VIII. Mais tandis que la première - jugée folle par une bonne partie de son entourage à la mort de son mari - a été isolée, destituée puis internée pendant plus de quarante ans, la seconde - après vingt-trois ans d'union - a été rejetée puis répudiée par son époux qui s'était entiché d'une nouvelle femme dont, cette fois, il espérait bien un héritier mâle. Jeanne et Catherine ont-elles agi avec la même fougue en voyant leurs règnes confisqués ? Comment ont-elles imposé leur voix de reines face au pouvoir tyrannique des hommes ? C'est à ces questions et à beaucoup d'autres que répond Dounia Tengour dans cette superbe biographie croisée qui interroge avec subtilité la place et le sort de la femme dans les cours d'Europe au XVIe siècle.