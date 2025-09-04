Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit constitutionnel

Ferdinand Mélin-Soucramanien, Pierre Pactet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une analyse de la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger. Le manuel classique de Ferdinand Mélin-Soucramanien, héritier de celui de Pierre Pactet, s'adresse aux étudiants de première année des facultés de droit, des instituts d'études politiques, aux candidats aux concours administratifs, ainsi qu'à tous ceux que passionne la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger. Couvrant l'ensemble de la matière, il étudie successivement : les données essentielles des régimes politiques, certains grands régimes étrangers (notamment : Allemagne, Chine, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie et Russie), l'histoire constitutionnelle française, et consacre une grande partie de ses développements à la Cinquième République, qui fait l'objet d'une analyse détaillée et complète. Cet ouvrage met l'accent avant tout sur les aspects juridiques, sans négliger pour autant l'histoire constitutionnelle et la vie politique, en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible en vingt leçons. La richesse de l'actualité constitutionnelle et politique dans le monde et en France en fait un ouvrage vivant. Cette quarante-troisième édition, entièrement refondue, est à jour de tous les changements intervenus jusqu'au 15 juillet 2025.

Par Ferdinand Mélin-Soucramanien, Pierre Pactet
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Ferdinand Mélin-Soucramanien, Pierre Pactet

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit constitutionnel par Ferdinand Mélin-Soucramanien, Pierre Pactet

Commenter ce livre

 

Droit constitutionnel

Ferdinand Mélin-Soucramanien, Pierre Pactet

Paru le 04/09/2025

Editions Dalloz

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247231461
9782247231461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.