Droit constitutionnel

Une analyse de la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger. Le manuel classique de Ferdinand Mélin-Soucramanien, héritier de celui de Pierre Pactet, s'adresse aux étudiants de première année des facultés de droit, des instituts d'études politiques, aux candidats aux concours administratifs, ainsi qu'à tous ceux que passionne la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger. Couvrant l'ensemble de la matière, il étudie successivement : les données essentielles des régimes politiques, certains grands régimes étrangers (notamment : Allemagne, Chine, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie et Russie), l'histoire constitutionnelle française, et consacre une grande partie de ses développements à la Cinquième République, qui fait l'objet d'une analyse détaillée et complète. Cet ouvrage met l'accent avant tout sur les aspects juridiques, sans négliger pour autant l'histoire constitutionnelle et la vie politique, en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible en vingt leçons. La richesse de l'actualité constitutionnelle et politique dans le monde et en France en fait un ouvrage vivant. Cette quarante-troisième édition, entièrement refondue, est à jour de tous les changements intervenus jusqu'au 15 juillet 2025.