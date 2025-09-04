Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les revenants de l'inspecteur Sadorski

Romain Slocombe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE PIRE DES SALAUDS LE MEILLEUR DES ENQUETEURS France, mai 1945 : la paix en Europe est sur le point d'être signée. Libérés en même temps que nos prisonniers de 40, les déportés survivants reviennent des camps d'extermination. N'étant pas des porteurs de bonnes nouvelles, ils sont accueillis en conséquence, c'est-à-dire mal. L'ex-inspecteur Sadorski, révoqué de la police nationale et recherché, se cache avec sa femme Yvette sous un faux nom. Un revenant totalement inattendu débarque chez eux. Sa visite annonce le début de nouveaux ennuis ; et menace la carrière d'un Sadorski devenu " détective d'art ", au service d'un Polonais exilé aux Etats-Unis dont la mission à Paris est de traquer les chefs-d'oeuvre spoliés des collections juives. Les cadavres ne vont pas tarder à s'accumuler, dans cette peinture au vitriol de l'immédiat après-guerre et des profiteurs les plus éhontés de la collaboration.

Par Romain Slocombe
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Romain Slocombe

Editeur

Robert Laffont

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les revenants de l'inspecteur Sadorski par Romain Slocombe

Commenter ce livre

 

Les revenants de l'inspecteur Sadorski

Romain Slocombe

Paru le 04/09/2025

33 pages

Robert Laffont

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221280171
9782221280171
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.